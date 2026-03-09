Atelier Crée ta carte pop-up avec Colombe Graines de mômes Place Jean-Jacques Rousseau Soyaux
Atelier Crée ta carte pop-up avec Colombe Graines de mômes Place Jean-Jacques Rousseau Soyaux mercredi 6 mai 2026.
Atelier Crée ta carte pop-up avec Colombe Graines de mômes
Place Jean-Jacques Rousseau Médiathèque Soëlys Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Chaque participant pourra découper, coller et assembler une jolie carte en relief mettant en scène la petite Colombe et son inséparable pie.
.
Place Jean-Jacques Rousseau Médiathèque Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Each participant can cut out, glue and assemble a pretty embossed card featuring little Dove and her inseparable magpie.
L’événement Atelier Crée ta carte pop-up avec Colombe Graines de mômes Soyaux a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême