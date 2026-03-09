Atelier Crée ta carte pop-up avec Colombe Graines de mômes Place Jean-Jacques Rousseau Soyaux

Atelier Crée ta carte pop-up avec Colombe Graines de mômes

Place Jean-Jacques Rousseau Médiathèque Soëlys Soyaux Charente

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Chaque participant pourra découper, coller et assembler une jolie carte en relief mettant en scène la petite Colombe et son inséparable pie.

Place Jean-Jacques Rousseau Médiathèque Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

Each participant can cut out, glue and assemble a pretty embossed card featuring little Dove and her inseparable magpie.

