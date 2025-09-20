Atelier « Crée ton animal imaginaire ! » Musée et Parc Buffon Montbard

Atelier « Crée ton animal imaginaire ! » Musée et Parc Buffon Montbard samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Crée ton animal imaginaire ! » Samedi 20 septembre, 10h00 Musée et Parc Buffon Côte-d’Or

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’aide de dessins ou d’assemblages, les enfants sont invités à venir créer leur propre chimère, animal imaginaire composé de différentes parties, lors de cet atelier proposé par le musée Buffon.

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr Le Musée Buffon est installé dans les anciennes écuries de Buffon, construites au XVIIIe siècle, dans le style des Orangerie de la même époque. Aménagé par Buffon au XVIIIe siècle, le parc est intimement lié à l’histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit.

À l’aide de dessins ou d’assemblages, les enfants sont invités à venir créer leur propre chimère, animal imaginaire composé de différentes parties, lors de cet atelier proposé par le musée Buffon.