ATELIER CREE TON BADGE pour les 10/14 ans La Cale Rennes

ATELIER CREE TON BADGE pour les 10/14 ans La Cale Rennes mercredi 30 juillet 2025.

ATELIER CREE TON BADGE pour les 10/14 ans La Cale Rennes Mercredi 30 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Viens créer ton badge ! Avec tes images ou avec celles que tu trouveras à l’atelier, découpe, assemble, colle…crées ton univers, ton slogan !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-30T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-30T16:00:00.000+02:00

1



La Cale 18 avenue Jorge Semprún,35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine