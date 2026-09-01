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ATELIER – CRÉE TON BATEAU ET EMBARQUE AVEC DANIÈLE BOUCON LE RÉSERVOIR Revel

mercredi 16 septembre 2026 · LE RÉSERVOIR · Revel

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
LE RÉSERVOIR
Adresse
1 Avenue Paul Riquet
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Tarif

Revel

ATELIER – CRÉE TON BATEAU ET EMBARQUE AVEC DANIÈLE BOUCON

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Une après-midi créative et pleine de surprises pour les enfants autour de l’exposition Voir la mer.
Une après-midi créative et pleine de surprises pour les enfants autour de l’exposition Voir la mer.   .

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57  contact@leresrvoir-canaldumidi.fr

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English :

A creative afternoon full of surprises for children, centered around the “Seeing the Sea” exhibition.

L’événement ATELIER – CRÉE TON BATEAU ET EMBARQUE AVEC DANIÈLE BOUCON Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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