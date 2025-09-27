Atelier crée ton bijou Au Château Guerlédan

Atelier crée ton bijou Au Château Guerlédan samedi 27 septembre 2025.

Atelier crée ton bijou

Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Atelier crée ton bijou en résine UV, animé par Aurore Crosnier. .

Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 00 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier crée ton bijou Guerlédan a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme Bretagne Centre