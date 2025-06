Atelier Crée ton blason de famille – Aurec-sur-Loire 25 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Atelier Crée ton blason de famille Château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

2025-07-09

Vous avez toujours rêvé de créer votre propre blason ? C’est le moment !

Château d’Aurec

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

English :

Have you always dreamed of creating your own coat of arms? Now’s your chance!

German :

Haben Sie schon immer davon geträumt, Ihr eigenes Wappen zu entwerfen? Jetzt ist die Zeit dafür!

Italiano :

Avete sempre desiderato creare il vostro stemma personale? Questo è il momento giusto!

Espanol :

¿Siempre ha querido crear su propio escudo de armas? Ahora es el momento

