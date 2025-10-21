Atelier crée ton dròlle de monstre pour Halloween Villa Bourdeu Salle Barrau Bourdeu Oloron-Sainte-Marie

Villa Bourdeu Salle Barrau Bourdeu Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

L’Espace Jéliote et DròLLerie & Cies s’associent pour vous proposer des ateliers pour créer de petites silhouettes effrayantes, qui prendront place dans le hall de Jéliote durant le temps fort Au fil de la marionnette (du 7 au 25 novembre) et que vous pourrez récupérer ensuite.

DròLLerie & Cies vous guide pour fabriquer une créature effrayante qui rejoindra une création collective. Une fois installées sur une structure éclairée, les silhouettes projetteront leurs ombres, pour faire frissonner les spectateurs de Jéliote. Atelier en binôme parent-enfant, dès 6 ans. .

Villa Bourdeu Salle Barrau Bourdeu Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 com.jeliote@hautbearn.fr

