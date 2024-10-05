Atelier – Créé ton film sur l’imaginaire des catastrophes Salle Jean Lurçat Bègles

Gratuit

Simple et ludique, cet atelier laisse libre court à une créativité personnelle et profonde. La projection des courts-métrages se fera le soir-même au Cinéma La Lanterne à partir de 18h autour d’un Ciné-débat.

Atelier gratuit, toute la journée, de 10h à 16h, à la salle Jean Lurçat (20 rue Pierre et Marie Curie, Bègles)

Evénement issu d’un partenariat entre l’Institut pour l’Histoire et la Mémoire des catastrophes (IHMéC), l’association Française de Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT), l’ALCA, le Cinéma la Lanterne et la Ville de Bègles.

Salle Jean Lurçat 20 Rue Pierre Curie, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}]

Venez réaliser un court-métrage d’animation à l’occasion d’un atelier ouvert et intergénérationnel, à partir de papier découpé. cinéma bègles