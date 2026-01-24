Atelier Crée ton livre-accordéon Thiviers
Atelier Crée ton livre-accordéon Thiviers mercredi 18 février 2026.
Atelier Crée ton livre-accordéon
Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
En partenariat avec l’Espace familles .
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Crée ton livre-accordéon
L’événement Atelier Crée ton livre-accordéon Thiviers a été mis à jour le 2026-01-22 par Isle-Auvézère