Atelier Crée ton papier peint Saché
Atelier Crée ton papier peint Saché jeudi 19 février 2026.
Atelier Crée ton papier peint
Rue du Château Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – 9 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-19 11:00:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-26
Pinceau en main, crée ton propre domino de papier peint comme au 19e siècle en t’inspirant des décors balzaciens et des salles du musée !
Pinceau en main, crée ton propre domino de papier peint comme au 19e siècle en t’inspirant des décors balzaciens et des salles du musée ! .
Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With brush in hand, create your own 19th-century wallpaper domino, inspired by Balzac’s decor and the museum’s rooms!
L’événement Atelier Crée ton papier peint Saché a été mis à jour le 2026-01-26 par Conseil Départemental 37