Atelier Crée ton papier peint Saché

Atelier Crée ton papier peint Saché jeudi 19 février 2026.

Rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-19 11:00:00
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19 2026-02-26

Pinceau en main, crée ton propre domino de papier peint comme au 19e siècle en t’inspirant des décors balzaciens et des salles du musée !
Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 

With brush in hand, create your own 19th-century wallpaper domino, inspired by Balzac’s decor and the museum’s rooms!

