Atelier Crée ton papier peint

Rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

Pinceau en main, crée ton propre domino de papier peint comme au 19e siècle en t’inspirant des décors balzaciens et des salles du musée !

Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50

English :

With brush in hand, create your own 19th-century wallpaper domino, inspired by Balzac’s decor and the museum’s rooms!

