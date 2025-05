ATELIER CRÉE TON PLAYMOBIL® PERSONNALISÉ – Gien, 7 juin 2025 07:00, Gien.

Loiret

ATELIER CRÉE TON PLAYMOBIL® PERSONNALISÉ 1 Rue de la Place du Château Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-09

2025-06-14

2025-06-21

2025-06-22

2025-06-28

Visite de l’exposition temporaire Les Playmobil® et atelier customisation d’un Playmobil®

Accompagné d’une médiatrice culturelle, partez à la découverte de l’exposition et découvrez l’histoire de France et du château de Gien grâce aux Playmobil®. Participez ensuite à une expérience unique ou l’imaginaire est à l’honneur ! Lors de cet atelier vous aurez l’occasion de créer un Playmobil® à votre image avant de repartir avec.

Uniquement les après-midis.

Sur réservation 02.38.29.81.46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr

Ouvert à tous, à partir de 4 ans

Création du Playmobil® à l’unité (en supplément du droit d’entrée) 5 € Création de 5 Playmobil® (en supplément du droit d’entrée) 20 € 5 .

1 Rue de la Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 46 chateau.musee-gien@loiret.fr

English :

Visit to the temporary exhibition Playmobil® and Playmobil® customization workshop

German :

Besuch der Sonderausstellung Die Playmobil® und Workshop zur Anpassung eines Playmobil®

Italiano :

Visitate la mostra temporanea di Playmobil® e partecipate a un laboratorio di personalizzazione di Playmobil®

Espanol :

Visita la exposición temporal de Playmobil® y participa en un taller de personalización de Playmobil®

L’événement ATELIER CRÉE TON PLAYMOBIL® PERSONNALISÉ Gien a été mis à jour le 2025-05-23 par ADRT45