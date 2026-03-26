Atelier Créé ton puzzle

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Atelier Crée ton puzzle ! avec Séverine (5-7 ans)

Atelier Crée ton puzzle ! avec Séverine (5-7 ans) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Atelier Créé ton puzzle

Create your own puzzle workshop with Séverine (ages 5-7)

L’événement Atelier Créé ton puzzle Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne