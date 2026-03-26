Atelier Créé ton puzzle Ribérac
Atelier Créé ton puzzle Ribérac mercredi 15 avril 2026.
Atelier Créé ton puzzle
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Atelier Crée ton puzzle ! avec Séverine (5-7 ans)
Atelier Crée ton puzzle ! avec Séverine (5-7 ans) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Créé ton puzzle
Create your own puzzle workshop with Séverine (ages 5-7)
L’événement Atelier Créé ton puzzle Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne