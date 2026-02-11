Atelier Crée un objet animé par la force étonnante de l’hydraulique Vendéthèque de la Châtaigneraie La Châtaigneraie

Atelier Crée un objet animé par la force étonnante de l’hydraulique

Vendéthèque de la Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Début : 2026-04-15 15:00:00

Découvre la puissance et les fonctions des systèmes hydrauliques puis construis un objet articulé et animé. Un atelier guidé par Planète Sciences

Tout public, à partir de 8 ans.

Sur inscription .

