Atelier Crée un objet animé par la force étonnante de l’hydraulique Vendéthèque de la Châtaigneraie La Châtaigneraie mercredi 15 avril 2026.
Vendéthèque de la Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Découvre la puissance et les fonctions des systèmes hydrauliques puis construis un objet articulé et animé. Un atelier guidé par Planète Sciences
Tout public, à partir de 8 ans.
Sur inscription .
Vendéthèque de la Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
English :
