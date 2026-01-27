Atelier Crée une histoire en kamishibaï !

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-16 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-21

Pendant les vacances d’hiver, offrez à vos enfants une expérience artistique et narrative inoubliable au cœur d’un château. L’atelier de création d’un kamishibaï (théâtre d’images japonais) allie écriture, dessin et mise en scène pour stimuler l’imagination, la lecture et la créativité. (7/14 ans)

Un moment magique pour les vacances idéal pour les 7-14 ans, cet atelier est une occasion de s'amuser tout en créant sa propre œuvre. Une activité originale, loin des écrans, pour des souvenirs inoubliables ! 13 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 01 32 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

English :

During the winter vacations, treat your children to an unforgettable artistic and storytelling experience in the heart of a castle. The kamishibai (Japanese picture theater) workshop combines writing, drawing and staging to stimulate imagination, reading and creativity. (ages 7/14)

