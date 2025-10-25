Atelier Créer avec l’encre de votre plume Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Atelier Créer avec l’encre de votre plume

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25 2025-11-15 2025-12-06

Atelier d’écriture

L’atelier d’écriture sera supervisé par une de nos médiathécaires de Saint-Marcel qui a effectué des études d’écriture créative et de littératures. C’est un atelier accessible à partir de 16 ans et pour adultes. Ce sera l’occasion de renouer avec l’auteur.e qui est en vous et libérer vos réflexions, vos émotions et vos réflexions à travers des propositions d’entraînement différentes. En effet, ces entraînements se feront notamment à partir d’un thème, d’une contrainte (qui pousse vos « limites » sans jouer sur votre liberté artistique) ou d’un jeu vous permettant d’explorer des facettes particulières de l’écriture. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

