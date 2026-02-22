Atelier Créer sa propre bouillotte sèche Association l’Idéal Labouheyre

Atelier Créer sa propre bouillotte sèche

Envie de prendre du temps pour vous en fabriquant votre propre bouillotte sèche ?

Douleurs cervicales, règles douloureuses, migraines, tensions musculaires, la bouillotte sèche peut s’utiliser aussi bien froide que chaude !

Pour cela, venez nous rejoindre le jeudi 26 février de 10h à 12h, accessible à tous, débutants comme confirmés.

Gratuit et ouvert à tous, moment convivial et d’échanges garanti !

Sur inscriptions au 05 58 07 10 25, places limitées.

On vous espère nombreux !

L’équipe de l’Idéal .

Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 10 25 l-ideal.association@orange.fr

