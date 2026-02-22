Atelier Créer sa propre bouillotte sèche Association l’Idéal Labouheyre
Atelier Créer sa propre bouillotte sèche Association l’Idéal Labouheyre jeudi 26 février 2026.
Atelier Créer sa propre bouillotte sèche
Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Envie de prendre du temps pour vous en fabriquant votre propre bouillotte sèche ?
Douleurs cervicales, règles douloureuses, migraines, tensions musculaires, la bouillotte sèche peut s’utiliser aussi bien froide que chaude !
Pour cela, venez nous rejoindre le jeudi 26 février de 10h à 12h, accessible à tous, débutants comme confirmés.
Gratuit et ouvert à tous, moment convivial et d’échanges garanti !
Sur inscriptions au 05 58 07 10 25, places limitées.
On vous espère nombreux !
L’équipe de l’Idéal .
Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 10 25 l-ideal.association@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Créer sa propre bouillotte sèche
L’événement Atelier Créer sa propre bouillotte sèche Labouheyre a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Cœur Haute Lande