Atelier créer ton tipi 5-12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche

Atelier créer ton tipi 5-12 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Les participants sont invités à créer leur propre petit tipi et à découvrir l’histoire des habitats traditionnels des peuples autochtones d’Amérique du Nord.

À travers cette activité, les enfants exploreront le mode de vie des Premières Nations, l’organisation de leur habitat et les traditions qui rythmaient leur quotidien.

5 euros. Sur réservation .Présence obligatoire d’un accompagnateur. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr

