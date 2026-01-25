Atelier créer ton tipi 5-12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche
Atelier créer ton tipi 5-12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche mercredi 18 février 2026.
Atelier créer ton tipi 5-12 ans
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Les participants sont invités à créer leur propre petit tipi et à découvrir l’histoire des habitats traditionnels des peuples autochtones d’Amérique du Nord.
À travers cette activité, les enfants exploreront le mode de vie des Premières Nations, l’organisation de leur habitat et les traditions qui rythmaient leur quotidien.
5 euros. Sur réservation .Présence obligatoire d’un accompagnateur. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créer ton tipi 5-12 ans
L’événement Atelier créer ton tipi 5-12 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche