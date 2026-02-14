Atelier « Créer un jardin de fleurs à bouquets », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « Créer un jardin de fleurs à bouquets » Mardi 5 mai, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T18:00:00+02:00 – 2026-05-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T18:00:00+02:00 – 2026-05-05T20:00:00+02:00

Avec On Va Semer, découvrez comment produire chez vous des fleurs pour faire vos bouquets tout au long de l’année ! Quelles espèces choisir ? Comment planter, soigner et cueillir ses fleurs ? Comment bien conserver son bouquet ?

Une partie théorique sera suivie d’une mise en pratique dans un jardin.

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://agriculture-citoyenne.fr//?screen=ds1_annonce&opt=1768910130623×181471800905695230 »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons »}]

Choisir, planter, soigner, cueillir.