ATELIER CRÉER UN JARDIN MÉDITERRANÉEN Lodève samedi 20 septembre 2025.

Lodève Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez l’art du jardin méditerranéen avec Emmanuel Itier, jardinier expert des plantes adaptées à la sécheresse. À travers cet atelier proposé par l’association Terre en partage, explorez comment allier esthétique, sobriété hydrique et valorisation des éléments traditionnels comme les murets en pierre et les systèmes d’irrigation anciens.

Le jardin méditerranéen, par sa composition de plantes adaptées au climat sec et sa gestion économe de l’eau, dialogue intimement avec le patrimoine architectural il met en valeur les matériaux locaux, les murets de pierre, les restanques et les systèmes anciens d’irrigation.

Emmanuel Itier, jardinier spécialiste des plantes adaptées à la sécheresse, nous partagera son expérience pratique et ses conseils pour la création et l’entretien d’un jardin de type méditerranéen. Un atelier proposé par Terre en partage.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

Discover the art of Mediterranean gardening with Emmanuel Itier, an expert in drought-adapted plants. In this workshop organized by the association Terre en partage, explore how to combine aesthetics, water sobriety and the use of traditional elements such as low stone walls and ancient irrigation systems.

German :

Entdecken Sie die Kunst des mediterranen Gartens mit Emmanuel Itier, einem Gärtner, der Experte für an Trockenheit angepasste Pflanzen ist. In diesem von der Vereinigung Terre en partage angebotenen Workshop erfahren Sie, wie Sie Ästhetik, Wassersparen und die Aufwertung traditioneller Elemente wie Steinmauern und alte Bewässerungssysteme miteinander verbinden können.

Italiano :

Scoprite l’arte del giardinaggio mediterraneo con Emmanuel Itier, giardiniere specializzato in piante resistenti alla siccità. In questo workshop, organizzato dall’associazione Terre en partage, potrete scoprire come combinare estetica, conservazione dell’acqua e utilizzo di elementi tradizionali come muretti e antichi sistemi di irrigazione.

Espanol :

Descubra el arte de la jardinería mediterránea con Emmanuel Itier, experto en plantas resistentes a la sequía. En este taller, organizado por la asociación Terre en partage, podrá explorar cómo combinar la estética, la conservación del agua y el uso de elementos tradicionales como los muros bajos de piedra y los antiguos sistemas de riego.

