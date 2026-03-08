Atelier Créez votre propre XO Au chai Armagnac Veuve Goudoulin Courrensan
Au chai Armagnac Veuve Goudoulin 1018 route de Cadignan Courrensan Gers
Atelier immersif pour apprendre tous les secrets de l’armagnac et créer son propre XO, de la création de la composition jusqu’à l’étiquetage de sa propre bouteille.
Au chai Armagnac Veuve Goudoulin 1018 route de Cadignan Courrensan 32330 Gers Occitanie +33 5 62 06 35 02 contact@armagnac-goudoulin.com
Immersive workshop to learn all the secrets of armagnac and create your own XO, from creating the composition to labeling your own bottle.
