Atelier Créez votre propre XO Au chai Armagnac Veuve Goudoulin Courrensan

Atelier Créez votre propre XO

Au chai Armagnac Veuve Goudoulin 1018 route de Cadignan Courrensan Gers

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

prix par personne payable à l’inscription

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Atelier immersif pour apprendre tous les secrets de l’armagnac et créer son propre XO, de la création de la composition jusqu’à l’étiquetage de sa propre bouteille.

Au chai Armagnac Veuve Goudoulin 1018 route de Cadignan Courrensan 32330 Gers Occitanie +33 5 62 06 35 02 contact@armagnac-goudoulin.com

English :

Immersive workshop to learn all the secrets of armagnac and create your own XO, from creating the composition to labeling your own bottle.

