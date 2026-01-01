Atelier Créez votre Tableau de Rêves ! à Sézanne 29 rue des Roses Sézanne
Atelier Créez votre Tableau de Rêves ! à Sézanne
29 rue des Roses 29 Rue des Roses Sézanne Marne
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
Le samedi 17 janvier 2026 de 14h à 17h, la kinésiologue Valérie Lilbert met en place un atelier Un pas vers vos objectifs 2026 Créez votre Tableau de Rêves ! . Venez comprendre vos aspirations et les matérialiser par un tableau personnalisé.
Au programme
Bienfaits du tableau des rêves et comment il peut transformer votre quotidien.
Exercice de réflexion guidée
Quelles sont vos priorités ?
Quels sont les mots ou images qui vous représentent ?
Les objectifs
Clarté sur vos objectifs
Motivation et inspiration
Renforcement de la pensée positive
Manifestation et concentration
Stimulation de la créativité
Amélioration de votre bien-être mental
Action concrète vers vos objectifs
Tarifs 25€, sur inscription.
Apporter si possible un ordinateur portable/tablette pour créer votre tableau. .
English : Atelier Créez votre Tableau de Rêves ! à Sézanne
On Saturday, January 17, 2026 from 2 to 5 p.m., kinesiologist Valérie Lilbert is putting on a workshop entitled Un pas vers vos objectifs 2026 Créez votre Tableau de Rêves! .
