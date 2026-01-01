Atelier Créez votre Tableau de Rêves ! à Sézanne 29 rue des Roses Sézanne

Atelier Créez votre Tableau de Rêves ! à Sézanne

Le samedi 17 janvier 2026 de 14h à 17h, la kinésiologue Valérie Lilbert met en place un atelier Un pas vers vos objectifs 2026 Créez votre Tableau de Rêves ! .Tout public

Au programme

Bienfaits du tableau des rêves et comment il peut transformer votre quotidien.

Exercice de réflexion guidée

Quelles sont vos priorités ?

Quels sont les mots ou images qui vous représentent ?

Les objectifs

Clarté sur vos objectifs

Motivation et inspiration

Renforcement de la pensée positive

Manifestation et concentration

Stimulation de la créativité

Amélioration de votre bien-être mental

Action concrète vers vos objectifs

Tarifs 25€, sur inscription.

Apporter si possible un ordinateur portable/tablette pour créer votre tableau. .

