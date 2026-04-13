Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève
Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève samedi 2 mai 2026.
Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat Samedi 2 mai, 11h00 Autre lieu
CHF 50.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T11:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T11:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Enfilez votre tablier et votre toque et venez avec nous découvrir les coulisses de la chocolaterie artisanale genevoise à travers cet atelier d’une heure composé :
– d’une introduction à l’histoire du chocolat
– de la dégustation des meilleurs pralinés et ganaches de la chocolaterie centenaire La Bonbonnière
– d’une mise en pratique pendant laquelle vous apprendrez à créer votre tablette étape par étape.
Le tout dans une ambiance conviviale et une salle climatisée.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/realisez-votre-tablette-de-chocolat-20/ »}]
Vivez une immersion dans l’art de la chocolaterie genevoise au centre de Genève
La Bonbonnière
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