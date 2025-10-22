Atelier Cré’Halloween Vayres

Atelier Cré’Halloween Vayres mercredi 22 octobre 2025.

Atelier Cré’Halloween

Au local de football Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Avec l’atelier couture, les enfants deviennent de vrais petits créateurs ! Sorcières, citrouilles ou fantômes rigolos, place à l’imagination pour réaliser des décorations et accessoires d’Halloween faits main. Dans une ambiance ludique et conviviale, chacun repartira fier de sa création. Un bel après-midi créatif pour les 5 ans et plus.

Informations et réservations auprès de l’association Vayres Initiatives Culturelles par téléphone. Le nombre de places est limité à 8 enfants. .

Au local de football Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 57 56 86

