Atelier crème hydratante visage et roll-on contour des yeux, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier crème hydratante visage et roll-on contour des yeux Vendredi 27 mars, 17h30 Ateliers Octopodes Savoie

sur inscription/45 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T17:30:00+01:00 – 2026-03-27T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T17:30:00+01:00 – 2026-03-27T19:30:00+01:00

Vous découvrirez durant cet atelier de 2h les ingrédients naturels utilisés pour fabriquer sa crème hydratante visage, vous pourrez choisir parmi les ingrédients proposés pour obtenir une crème qui correspond à votre type de peau et à vos attentes.

A la suite, nous nous lancerons dans la fabrication d’un roll-on contour des yeux : raffraichissant, défatiguant.

Vous repartirez avec les produits que vous avez conçus et vous bénéficierez de tous les trucs et astuces pour les reproduire chez vous.

Public : tout public. Age minimum 12 ans

Prix 45 €

Matériel à amener : aucun matériel nécessaire

Nombre de participants : min 2/ max 6

Atelier animé par Mélissa de Cosmeli. www.cosmeli.fr

Contact pour infos et inscription : Cosmeli.contact@gmail.com – 07 89 55 93 04

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « cosmeli.contact@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0789559304 »}] [{« link »: « http://www.cosmeli.fr »}, {« link »: « mailto:Cosmeli.contact@gmail.com »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Cet atelier de 2h vous permettra de découvrir la formulation et la réalisation d’une crème visage 100% adaptée à votre peau ainsi que d’un roll-on contour des yeux crème visage