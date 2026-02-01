Atelier crêpes au Moulin de Sabathier CONCHEZ-DE-BEARN Conchez-de-Béarn

Atelier crêpes au Moulin de Sabathier

CONCHEZ-DE-BEARN 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 15:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Partagez un moment gourmand et authentique au Moulin de Sabathier.

Accompagnés de la meunière, vous participez à un atelier de confection de crêpes avant de partir à la découverte de ce moulin à eau, transmis de père en fille.

La visite vous mène jusqu’à la digue (à 300 m) qui alimente le canal, puis au cœur du moulin pour comprendre les étapes de fabrication de la farine, avec démonstration de mouture et récit de son histoire.

La découverte se prolonge à la ferme, au contact des animaux (poules, lapins, canards, brebis…), avant de conclure autour d’un goûter offert par les meuniers.

• Type de public adulte et enfant

• Inscription obligatoire

.

+33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

English :

Share an authentic gourmet moment at the Moulin de Sabathier.

Accompanied by the miller, you’ll take part in a crêpe-making workshop before discovering this water mill, handed down from father to daughter.

The tour takes you to the dike (300 m away) that feeds the canal, and then to the heart of the mill, where you’ll learn how the flour is made, with a milling demonstration and an account of its history.

The tour continues on to the farm, where you can meet the animals (chickens, rabbits, ducks, sheep, etc.), before finishing with a snack provided by the millers.

? Audience: adults and children

? Registration required

