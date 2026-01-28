Atelier crêpes Ruban Vert Brantôme en Périgord

Atelier crêpes

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Préparez des crêpes et des gâteaux au Ruban Vert durant un atelier cuisine spécial autofinancement. Les douceurs préparées lors de cet atelier seront vendues le soir même lors d’un événement sur Brantôme pour aider à financer la sortie mer de cet été. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.

