ATELIER CREPES Salle RPE Labrit Labrit

??? Matinée crêpes à Labrit (bâtiment du Centre de Loisirs ???

Rendez-vous le mercredi 04 février à l’ALSH de Labrit pour une matinée gourmande et conviviale autour des crêpes !

Un moment tout doux à partager avec vos enfants, pour cuisiner, goûter, échanger et surtout se régaler ensemble ??

?? Ouvert aux enfants jusqu’à 6 ans

?? Crêpes, bonne humeur et partage au menu

?? Ambiance chaleureuse garantie

Venez passer un joli moment en famille, entre rires, odeurs de crêpes et instants complices… on vous attend avec le sourire ! .

Salle RPE Labrit Route de Roquefort Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 25 82 parentalite@coeurhautelande.fr

