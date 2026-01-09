Atelier crêpes Route de Royan Médis
Atelier crêpes Route de Royan Médis mardi 17 février 2026.
Atelier crêpes
Route de Royan Restaurant scolaire Médis Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Un atelier pâtisserie sera organisé mardi 17 février à 14h30 au restaurant scolaire.
Route de Royan Restaurant scolaire Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
English :
A pastry-making workshop will be held on Tuesday February 17 at 2:30 pm at the school restaurant.
L'événement Atelier crêpes Médis