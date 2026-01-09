Atelier crêpes Route de Royan Médis

Atelier crêpes

Route de Royan Restaurant scolaire Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Un atelier pâtisserie sera organisé mardi 17 février à 14h30 au restaurant scolaire.

Route de Royan Restaurant scolaire Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

English :

A pastry-making workshop will be held on Tuesday February 17 at 2:30 pm at the school restaurant.

