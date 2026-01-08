Atelier crêpes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Atelier crêpes

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 16:00:00

fin : 2026-02-02 18:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Avis aux gourmand.e.s !

À l’occasion de la Chandeleur, la bibliothèque vous propose un atelier de cuisine ! Venez préparer de délicieuses crêpes à partager avec votre famille … ou à manger sur place !

L’animation est gratuite et sur inscription par téléphone ou mail et s’adresse à un public à partir de 8 ans, l’aide des parents est bien sûr la bienvenue !

.

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 53 52 23 bibliopierrefittenestalas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Food lovers beware!

To celebrate Candlemas, the library is offering a cooking workshop! Come and make delicious crêpes to share with your family … or to eat on the spot!

The activity is free of charge and requires registration by phone or e-mail. It’s aimed at children aged 8 and over, and parents are welcome to help!

L’événement Atelier crêpes Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-01-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65