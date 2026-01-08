Atelier crêpes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
Atelier crêpes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas lundi 2 février 2026.
Atelier crêpes
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 16:00:00
fin : 2026-02-02 18:00:00
Date(s) :
2026-02-02
Avis aux gourmand.e.s !
À l’occasion de la Chandeleur, la bibliothèque vous propose un atelier de cuisine ! Venez préparer de délicieuses crêpes à partager avec votre famille … ou à manger sur place !
L’animation est gratuite et sur inscription par téléphone ou mail et s’adresse à un public à partir de 8 ans, l’aide des parents est bien sûr la bienvenue !
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 53 52 23 bibliopierrefittenestalas@gmail.com
English :
Food lovers beware!
To celebrate Candlemas, the library is offering a cooking workshop! Come and make delicious crêpes to share with your family … or to eat on the spot!
The activity is free of charge and requires registration by phone or e-mail. It’s aimed at children aged 8 and over, and parents are welcome to help!
