Atelier crêpes Écomusée Ker Dreger Plouigneau
Atelier crêpes Écomusée Ker Dreger Plouigneau vendredi 24 octobre 2025.
Atelier crêpes
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-31
Apprenez à tourner les crêpes à la bretonne. La billig et le rozell n’auront plus de secret pour vous !
Vendredi 24 et vendredi 31 octobre de 14h30 à 16h00. .
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier crêpes Plouigneau a été mis à jour le 2025-09-22 par OT BAIE DE MORLAIX