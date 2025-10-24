Atelier crêpes Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Atelier crêpes

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-24 2025-10-31

Apprenez à tourner les crêpes à la bretonne. La billig et le rozell n’auront plus de secret pour vous !

Vendredi 24 et vendredi 31 octobre de 14h30 à 16h00. .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 86

