Atelier crêpes Écomusée Ker Dreger Plouigneau vendredi 20 février 2026.
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Début : 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
2026-02-20 2026-02-27
Apprenez à tourner les crêpes à la bretonne. On vous montre le geste, à vous de faire la votre (et de la déguster bien sûr !) La billig et le rozell n'auront plus de secret pour vous !
