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Atelier crêpes Ecomusée Ker Dreger Plouigneau

Atelier crêpes Ecomusée Ker Dreger Plouigneau vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Ecomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plouigneau

Atelier crêpes

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24

A l’heure du goûter, ou un peu avant, venez tourner vos crêpes sur la bilig. On vous montre le geste, vous faites votre/vos crêpe(s) et il n’y a plus qu’à déguster !   .

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Atelier crêpes

L’événement Atelier crêpes Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BAIE DE MORLAIX

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