Atelier crêpes Ecomusée Ker Dreger Plouigneau
Atelier crêpes Ecomusée Ker Dreger Plouigneau vendredi 17 avril 2026.
Plouigneau
Atelier crêpes
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24
A l’heure du goûter, ou un peu avant, venez tourner vos crêpes sur la bilig. On vous montre le geste, vous faites votre/vos crêpe(s) et il n’y a plus qu’à déguster ! .
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Atelier crêpes
L’événement Atelier crêpes Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BAIE DE MORLAIX
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