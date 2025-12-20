Atelier Cricut fabrication d’une boîte lumineuse, Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier Cricut fabrication d’une boîte lumineuse

Salle Auguste Bailly Rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-02-03 22:00:00

2026-01-20 2026-02-03

La Cricut est une machine à dessiner et découper plusieurs matières pour customiser des objets, du tissu, faire du bricolage.

Venez fabriquer une boite lumineuse ! Inscription aux deux séances de préférence.

Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07.

Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .

Salle Auguste Bailly Rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

