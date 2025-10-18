Atelier crochet 100% Normand Saint-Lô

Atelier crochet 100% Normand Saint-Lô samedi 18 octobre 2025.

Atelier crochet 100% Normand

47 Rue Havin Saint-Lô Manche

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Et si vous teniez entre vos mains un petit morceau de Normandie ? Venez participer à notre atelier crochet unique en son genre, où la laine de nos moutons normands se transforme sous vos doigts en une adorable création.

La Normandie offre une ressource exceptionnelle de matière première notamment une laine incroyable.

Races patrimoniales, savoir-faire ancestral de la tricoterie Ce territoire est l’un des berceaux de l’art du fil.

Pendant cet atelier découvrez les différentes laines locales et prenez plaisir à les transformer en de jolis objets durables et éco-responsables à rapporter chez vous.

Atelier à partir de 12 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Le matériel nécessaire à l’atelier est fourni sur place. .

47 Rue Havin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 36 94 09 15 atelier.crochet@outlook.com

