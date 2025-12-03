Atelier Crochet à la carte Calice & Mandibule Le Havre
Apprentissage et perfectionnement.
Que vous soyez totalement novice ou que vous maîtrisiez déjà les mailles en l’air et mailles serrées, Fanny vous accompagne pas à pas pour aller plus loin dans votre pratique.
Accueil max 3 personnes pour un atelier personnalisé.
Notre ambition ? Vous transmettre la passion du crochet !
Niveau 1 si vous n’avez jamais pratiqué, Fanny vous apprendra à tenir correctement votre matériel, maîtriser la tension du fil afin de réaliser votre chaînette de base et des mailles serrées. (ça sera déjà pas mal !)
Niveau 2 si vous avez déjà passé la première étape, vous aurez envie d’aller plus loin et de découvrir les demi-brides, brides et doubles brides… Mais aussi le crochetage en rond, le secret pour démarrer de nombreux ouvrages comme des bonnets, des doudous et autres petites décos et accessoires très mimi !
Niveau 3 vous avez déjà bien pratiqué et vous avez besoin d’apprendre à décrypter les diagrammes et les explications des magazines dans lesquels vous êtes parfois perdu.e, nous sommes là pour vous aider !
Inscription obligatoire
Durée: 1h
Matériel prêté sur place si besoin
Ouvert à tous à partir de 10 ans en autonomie .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
