Atelier Crochet à la carte Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Crochet à la carte

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Apprentissage et perfectionnement.

Que vous soyez totalement novice ou que vous maîtrisiez déjà les mailles en l’air et mailles serrées, Fanny vous accompagne pas à pas pour aller plus loin dans votre pratique.

Accueil max 3 personnes pour un atelier personnalisé.

Notre ambition ? Vous transmettre la passion du crochet !

Niveau 1 si vous n’avez jamais pratiqué, Fanny vous apprendra à tenir correctement votre matériel, maîtriser la tension du fil afin de réaliser votre chaînette de base et des mailles serrées. (ça sera déjà pas mal !)

Niveau 2 si vous avez déjà passé la première étape, vous aurez envie d’aller plus loin et de découvrir les demi-brides, brides et doubles brides… Mais aussi le crochetage en rond, le secret pour démarrer de nombreux ouvrages comme des bonnets, des doudous et autres petites décos et accessoires très mimi !

Niveau 3 vous avez déjà bien pratiqué et vous avez besoin d’apprendre à décrypter les diagrammes et les explications des magazines dans lesquels vous êtes parfois perdu.e, nous sommes là pour vous aider !

Inscription obligatoire

Durée: 1h

Matériel prêté sur place si besoin

Ouvert à tous à partir de 10 ans en autonomie .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Atelier Crochet à la carte

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Crochet à la carte Le Havre a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie