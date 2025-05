Atelier Crochet au camping Saint Paul – Lyons-la-Forêt, 21 mai 2025 14:00, Lyons-la-Forêt.

Eure

Atelier Crochet au camping Saint Paul 2 Côte Saint-Paul Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-05-21 16:00:00

Date(s) :

2025-05-21

Le camping Saint Paul organise un atelier crochet le mercredi 21 mai de 14h à 16h.

Débutants ou confirmés, venez créer ce petit ourson.

15€ par personne, fournitures incluses

Places limitées, inscription au 07.66.03.29.51

Le camping Saint Paul organise un atelier crochet le mercredi 21 mai de 14h à 16h.

Débutants ou confirmés, venez créer ce petit ourson.

15€ par personne, fournitures incluses

Places limitées, inscription au 07.66.03.29.51 .

2 Côte Saint-Paul

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 7 66 03 29 51

English : Atelier Crochet au camping Saint Paul

The Saint Paul campsite is organizing a crochet workshop on Wednesday May 21 from 2 to 4 pm.

Whether you’re a beginner or an experienced crocheter, come and create this little teddy bear.

15? per person, supplies included

Places limited, please register on 07.66.03.29.51

German :

Der Campingplatz Saint Paul organisiert am Mittwoch, den 21. Mai von 14:00 bis 16:00 Uhr einen Häkelworkshop.

Anfänger oder Fortgeschrittene können diesen kleinen Bären häkeln.

15? pro Person, inklusive Material

Begrenzte Plätze, Anmeldung unter 07.66.03.29.51

Italiano :

Il campeggio Saint Paul organizza un laboratorio di uncinetto mercoledì 21 maggio, dalle 14.00 alle 16.00.

Che siate principianti o esperti dell’uncinetto, venite a creare questo orsetto.

15? a persona, materiale di consumo incluso

I posti sono limitati, si prega di iscriversi al numero 07.66.03.29.51

Espanol :

El camping Saint Paul organiza un taller de ganchillo el miércoles 21 de mayo, de 14.00 a 16.00 horas.

Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia, ven y crea este osito de peluche.

15? por persona, material incluido

Las plazas son limitadas, inscríbete en el 07.66.03.29.51

L’événement Atelier Crochet au camping Saint Paul Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-05-11 par Office de Tourisme Lyons Andelle