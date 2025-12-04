Atelier crochet Bonnet du lutin Aux pépites Luxeuil-les-Bains

Atelier crochet Bonnet du lutin

Aux pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-12-04 14:30:00

fin : 2025-12-04 16:00:00

2025-12-04

Atelier en 2 après-midis.

30€ les deux séances les jeudi 4 et 11 décembre, sur réservation. .

Aux pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 64 91 58

