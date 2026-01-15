Atelier crochet Le Grand Bain Casteljaloux
Atelier crochet Le Grand Bain Casteljaloux lundi 19 janvier 2026.
Atelier crochet
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Atelier d’initiation. Proposition de créations et d’accompagnement sur vos créations en cours.
Animé par Christelle.
Vous pouvez ramener votre matériel, sinon il vous sera mis à disposition. .
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 legrandbain47@gmail.com
English : Atelier crochet
