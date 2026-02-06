Atelier crochet Le Grand Bain Casteljaloux
Atelier crochet
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Adulte et enfant à partir de 11/12 ans. Tous les 1° et 3° lundi du mois.
Atelier d’initiation au crochet, accompagnement et propositions de créations.
Animé par Christelle.
Ramenez crochets et laine si vous avez. Autrement du matériel sera mis à votre disposition. .
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 legrandbain47@gmail.com
