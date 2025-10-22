Atelier crochet chez l’Instant Cosy L’Instant Cosy Brioude
Atelier crochet chez l’Instant Cosy
L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
L’Instant Cosy propose un atelier crochet pour les débutants. Sur réservation, à partir de 10 ans.
L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 49 72 29
English :
L’Instant Cosy offers a crochet workshop for beginners. Reservations required, ages 10 and up.
German :
L’Instant Cosy bietet einen Häkelworkshop für Anfänger an. Nach vorheriger Anmeldung, ab 10 Jahren.
Italiano :
L’Instant Cosy offre un laboratorio di uncinetto per principianti. Prenotazione obbligatoria a partire dai 10 anni.
Espanol :
L’Instant Cosy ofrece un taller de ganchillo para principiantes. Es necesario reservar para mayores de 10 años.
L'événement Atelier crochet chez l'Instant Cosy Brioude a été mis à jour le 2025-10-15