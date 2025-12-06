Atelier crochet décoration de sapin Aux pépites Luxeuil-les-Bains
Atelier crochet décoration de sapin Aux pépites Luxeuil-les-Bains samedi 6 décembre 2025.
Atelier crochet décoration de sapin
Aux pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 11:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Sur réservation. .
Aux pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 64 91 58
English : Atelier crochet décoration de sapin
German : Atelier crochet décoration de sapin
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier crochet décoration de sapin Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)