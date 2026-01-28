Atelier crochet enfants-parents ou grands-parents Salle polyvalente Cottévrard

Atelier crochet enfants-parents ou grands-parents

Salle polyvalente Rue du Prieuré Cottévrard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Le 28 janvier, l’Atelier crochet enfants-parents ou grands-parents à la salle polyvalente de Cottévrard.

L’association Lis-moi une histoire, en partenariat avec Home Hook’s, propose un atelier création de crochet pour les débutants de 8 à 10 ans. Les enfants de 6 ans qui vous accompagnent pourront être gardés par les accueillantes de l’association (avec jeux d’éveil et lectures offertes) dans la même pièce.

Inscription obligatoire. .

Salle polyvalente Rue du Prieuré Cottévrard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 38 98 27 50 lismoiunehistoire76.jimdofree.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier crochet enfants-parents ou grands-parents

L’événement Atelier crochet enfants-parents ou grands-parents Cottévrard a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin