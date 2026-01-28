Atelier crochet enfants-parents ou grands-parents Salle polyvalente Cottévrard
Salle polyvalente Rue du Prieuré Cottévrard Seine-Maritime
Début : 2026-01-28 14:30:00
fin : 2026-01-28 16:30:00
Le 28 janvier, l’Atelier crochet enfants-parents ou grands-parents à la salle polyvalente de Cottévrard.
L’association Lis-moi une histoire, en partenariat avec Home Hook’s, propose un atelier création de crochet pour les débutants de 8 à 10 ans. Les enfants de 6 ans qui vous accompagnent pourront être gardés par les accueillantes de l’association (avec jeux d’éveil et lectures offertes) dans la même pièce.
Inscription obligatoire. .
