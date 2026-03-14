Atelier crochet et couture

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Tout public

Que vous soyez débutante ou déjà passionnée, poussez la porte et rejoignez nous ici, o, apprend, on s’entraide et on progresse à son rythme. Un doux moment créatif et convivial pour partager, échanger et donner vie à vos projets dans la bonne humeur.

Ouvert à tous, cet atelier ne nécessite pas de réservation. .

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19

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English :

L’événement Atelier crochet et couture Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne de Joinville