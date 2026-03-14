Atelier crochet et couture Doulevant-le-Château
Atelier crochet et couture Doulevant-le-Château mardi 31 mars 2026.
Atelier crochet et couture
Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Tout public
Que vous soyez débutante ou déjà passionnée, poussez la porte et rejoignez nous ici, o, apprend, on s’entraide et on progresse à son rythme. Un doux moment créatif et convivial pour partager, échanger et donner vie à vos projets dans la bonne humeur.
Ouvert à tous, cet atelier ne nécessite pas de réservation. .
Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19
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English :
L’événement Atelier crochet et couture Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne de Joinville