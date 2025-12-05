Atelier crochet flocon de neige Saint-Berthevin

Atelier crochet flocon de neige

11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin Mayenne

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05 18:30:00

Atelier de Noël à la médiathèque Le Reflet

Initiez-vous au crochet et apprenez les bases. Et pour les plus avancé(e)s, réalisez de petits flocons de neige pour votre déco d’hiver ! Apportez de la laine de différentes couleurs si vous souhaitez en réaliser plusieurs.

Le vendredi 05 décembre 2025 de 16:30 à 18:30

Gratuit. Inscription obligatoire. Public adulte et enfant à partir de 10 ans

11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 01 72

English :

Christmas workshop at Le Reflet media library

German :

Weihnachtsworkshop in der Mediathek Le Reflet

Italiano :

Laboratorio di Natale alla biblioteca multimediale Le Reflet

Espanol :

Taller de Navidad en la biblioteca multimedia de Le Reflet

