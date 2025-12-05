Atelier crochet flocon de neige Saint-Berthevin
Atelier de Noël à la médiathèque Le Reflet
Initiez-vous au crochet et apprenez les bases. Et pour les plus avancé(e)s, réalisez de petits flocons de neige pour votre déco d’hiver ! Apportez de la laine de différentes couleurs si vous souhaitez en réaliser plusieurs.
Le vendredi 05 décembre 2025 de 16:30 à 18:30
Gratuit. Inscription obligatoire. Public adulte et enfant à partir de 10 ans
Saint Berthevin Le Reflet .
11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 01 72
English :
Christmas workshop at Le Reflet media library
German :
Weihnachtsworkshop in der Mediathek Le Reflet
Italiano :
Laboratorio di Natale alla biblioteca multimediale Le Reflet
Espanol :
Taller de Navidad en la biblioteca multimedia de Le Reflet
