Atelier Crochet Granny Square Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Crochet Granny Square

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2026-01-02 14:30:00

Début : 2026-01-02 14:30:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Apprenez à crocheter l’incontournable carré de mamie !

Cette séance s’adresse aux personnes ayant déjà pratiqué le crochet. Pas besoin d’être un.e expert.e mais il faut savoir maîtriser les deux mailles de bases (maille en l’air, maille serrée)

L’objectif ? Vous apprendre à décoder le langage crochet et toujours… Vous transmettre la passion du fil !

Ensemble, nous réaliserons un (ou plusieurs) granny square (hyper tendance à New-York !), nous analyserons les explications et diagrammes des ouvrages sur le crochet afin que cela ne soit plus un mystère pour vous. Puis nous nous entraînerons au crochetage en rond (le fameux anneau magique), le secret pour bien démarrer de nombreux ouvrages comme des amigurumis, autres accessoires très mimi !

Le crochet… Essayer, c’est l’adopter !

Durée 2h

A partir de 10 ans

Sur inscription .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

Atelier Crochet Granny Square

