Atelier crochet gratuit, La julienne, Plan-les-Ouates
Atelier crochet gratuit, La julienne, Plan-les-Ouates jeudi 13 août 2026.
Atelier crochet gratuit Jeudi 13 août, 10h00 La julienne
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00
Tout public (enfant accompagné d’ un adulte), matériel fourni, 8 places max.
Gratuit, sur inscription jusqu’ au 11 août : info@culture-rencontre.ch ou au 022 388 43 06 .
Profitez de cette opportunité pour vous initier au crochet en bénéficiant des précieux conseils de Stéphanie Montagna ! Un atelier organisé par Culture & Rencontre en partenariat avec la Commune de Plan-les-Ouates.
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « email », « value »: « info@culture-rencontre.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223884306 »}] [{« link »: « mailto:info@culture-rencontre.ch »}]
Organisé par Culture & Rencontre
DR
À voir aussi à Plan-les-Ouates
- Atelier-découverte, Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 6 juin 2026
- Atelier-découverte, Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 6 juin 2026
- Croque musicale, La julienne, Plan-les-Ouates 15 juin 2026
- Présentation publique de la Saison culturelle 26-27, La julienne, Plan-les-Ouates 18 juin 2026
- Atelier-découverte, Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 4 juillet 2026