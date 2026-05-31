Atelier crochet gratuit, La julienne, Plan-les-Ouates

Atelier crochet gratuit Jeudi 13 août, 10h00 La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00

Tout public (enfant accompagné d’ un adulte), matériel fourni, 8 places max.

Gratuit, sur inscription jusqu’ au 11 août : info@culture-rencontre.ch ou au 022 388 43 06 .

Profitez de cette opportunité pour vous initier au crochet en bénéficiant des précieux conseils de Stéphanie Montagna ! Un atelier organisé par Culture & Rencontre en partenariat avec la Commune de Plan-les-Ouates.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « email », « value »: « info@culture-rencontre.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223884306 »}] [{« link »: « mailto:info@culture-rencontre.ch »}]

Organisé par Culture & Rencontre

DR