Atelier crochet Médiathèque Guéthary

Atelier crochet

Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Découvrez l’art du crochet. Gestes de base et apprentissage des points simples. Réalisation d’un petit projet.

Matériel à apporter 1 crochet n°4 ou n°5 et une pelote de fil correspondant. .

Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 04 54 bibliotheque@guethary.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier crochet

L’événement Atelier crochet Guéthary a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Pays Basque