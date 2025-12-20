Atelier crochet Médiathèque Guéthary
Atelier crochet Médiathèque Guéthary jeudi 8 janvier 2026.
Atelier crochet
Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Découvrez l’art du crochet. Gestes de base et apprentissage des points simples. Réalisation d’un petit projet.
Matériel à apporter 1 crochet n°4 ou n°5 et une pelote de fil correspondant. .
Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 04 54 bibliotheque@guethary.fr
English : Atelier crochet
