Atelier Crochet Initiation Calice & Mandibule Le Havre

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 20:00:00

2025-09-30

Apprentissage et perfectionnement.

Que vous soyez totalement novice ou que vous maîtrisiez déjà les mailles en l’air et mailles serrées, nous vous accompagnons pour aller plus loin dans votre pratique.

Notre ambition ? Vous transmettre la passion du crochet !

Si vous n’avez jamais pratiqué, nous vous apprendrons à tenir correctement votre matériel, maîtriser la tension du fil afin de réaliser votre chaînette de base et des mailles serrées. (ça sera déjà pas mal !)

Ensuite, si vous avez déjà passé la première étape, suivez nous pour la suite de l’aventure avec les demi-brides, brides et doubles brides… Mais aussi le crochetage en rond, le secret pour démarrer de nombreux ouvrages comme des bonnets, des doudous et autres petites décos et accessoires très mimis !

Vous devrez faire preuve de concentration et de persévérance, mais une fois la technique du crochet acquise vous verrez… Essayer, c’est l’adopter !

Durée 2h

A partir de 10 ans

Matériel fourni

Sur inscription .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

