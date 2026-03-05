Atelier crochet Salon des P’tea Chats Le Havre
Atelier crochet Salon des P’tea Chats Le Havre jeudi 12 mars 2026.
Atelier crochet
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-26
2026-03-12 2026-03-26
Rendez-vous au Salon des P’tea Chats pour un moment créatif et chaleureux avec Sabrina.
Un atelier crochet vous est proposé dans l’ambiance cosy du salon, l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir les bases du crochet, d’échanger autour du fil et de créer de vos mains en toute convivialité. Que vous soyez débutant·e ou déjà à l’aise, chacun avance à son rythme.
Inscription sur la page Facebook de @le_ptitatelier_de_myna .
+33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com
