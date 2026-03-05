Atelier crochet Salon des P’tea Chats Le Havre

Atelier crochet

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-26

2026-03-12 2026-03-26

Rendez-vous au Salon des P’tea Chats pour un moment créatif et chaleureux avec Sabrina.

Un atelier crochet vous est proposé dans l’ambiance cosy du salon, l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir les bases du crochet, d’échanger autour du fil et de créer de vos mains en toute convivialité. Que vous soyez débutant·e ou déjà à l’aise, chacun avance à son rythme.

Inscription sur la page Facebook de @le_ptitatelier_de_myna .

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com

