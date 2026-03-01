Atelier crochet Le Mesnil-Rouxelin
Atelier crochet Le Mesnil-Rouxelin dimanche 29 mars 2026.
Atelier crochet
1 Rue d’Isigny Le Mesnil-Rouxelin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Atelier crochet débutant. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale venez vous initiez à la pratique du crochet.
A votre rythme, en petit groupe, vous progresserez avec des conseils personnalisés et repartirez avec votre réalisation.
Matériel fournis. Réservation obligatoire. .
1 Rue d’Isigny Le Mesnil-Rouxelin 50000 Manche Normandie +33 6 36 94 09 15 atelier.crochet@outlook.com
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English : Atelier crochet
L’événement Atelier crochet Le Mesnil-Rouxelin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Saint-Lô