Atelier crochet

1 Rue d’Isigny Le Mesnil-Rouxelin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Atelier crochet débutant. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale venez vous initiez à la pratique du crochet.

A votre rythme, en petit groupe, vous progresserez avec des conseils personnalisés et repartirez avec votre réalisation.

Matériel fournis. Réservation obligatoire. .

1 Rue d’Isigny Le Mesnil-Rouxelin 50000 Manche Normandie +33 6 36 94 09 15 atelier.crochet@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier crochet

L’événement Atelier crochet Le Mesnil-Rouxelin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Saint-Lô